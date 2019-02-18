سول: إزالة النووي لن تتم دون تعاون بيونج يانج

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صاروخ نووي - صورة أرشيفية

رأى مستشار الرئيس الكوري الجنوبي الخاص لشؤون الوحدة والدبلوماسية والأمن مون جونج-إن، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن عملية تدمير الأسلحة النووية في كوريا الشمالية لا يمكن أن يقوم بها إلا خبراء كوريون شماليون الذين صمموا المنشآت ذات الصلة، وأن التعويضات ضرورية للحصول على التعاون من كوريا الشمالية، مضيفا أنه من المستحيل الحصول على قائمة المنشآت وإجراء التفتيش النووي والتأكد من التفكيك النووي عن طريق فرض الضغوط أحادية الجانب على كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المستشار الرئاسي، توقعه بأن كوريا الشمالية لن توافق على الإبلاغ عن المنشآت النووية والخضوع إلى التفتيش النووي والتأكد من التفكيك النووي، إذ إن ذلك تعتبره كشف النقاب عن الأهداف للعدو، ما لم يتم بناء الثقة مع الجانب الأمريكي على الرغم من موقف الرئيس الأمريكي