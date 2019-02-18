شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: محاولة «الحمدين» شق الصف لن تنجح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش، أن محاولة قطر شق صف الدول الأربع ( السعودية ، الإمارات، مصر، والبحرين) عبر الأخبار الكاذبة لن تنجح، لافتا إلى أن تخبط الدوحة لايزال مستمرا.

وقال قرقاش في تغريدات على حسابه على «تويتر» اليوم (الاثنين): «الإستراتيجية القطرية لفك الأزمة في أزمة، فالإضرار بالدول الأربع عبر ما يعرف بالأخبار الكاذبة ليس بالإستراتيجية، والأزمة حوّلت قطر إلى دولة القضية اليتيمة، الأسطوانة المكررة المشروخة والقاعات الخالية وعدم الاهتمام الدولي هو حال إستراتيجية الدوحة اليوم».

وأضاف قرقاش: «في هذا السياق يستمر تخبط الدوحة، ولا شك أن مبعثه اليأس وتناقض الآراء، فمحاولة شق صف الدول الأربع يصطدم بالموقف المبدأي لهذه الدول وعلى رأسها الرياض، هناك حاجة للدوحة للتخلي عن نرجسيتها في بحثها عن حلّ دربه واضح».