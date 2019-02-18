شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" توصى برصف طريق الموت بين بنى سويف والجيزة سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة النائب أحمد السجينى، بإعادة تأهيل الطريق الواقع بين محافظتى الجيزة وبنى سويف والذى أطلق عليه بعض المواطنين "طريق الموت" ورصف 1.8 كم المتسببه فى تكرار الحوادث فى شهر سبتمبر المقبل.

وفى مستهل الاجتماع قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن بعض الطرق التى تشهد تكرار الحوادث لابد من وضع آلية للتعامل العاجل معها، بالتنسيق مع كافة المؤسسات المعنية، متابعا: عندما يكون هناك تكرار لحالات الحوادث أرجو إعطاء أولوية لهذه الطرق للحفاظ على أرواح المواطنين، متابعا: إن لم تستطيع المحافظة توفير المبلغ المالى المراد لرصف الطريق ساتقدم بطلب باسمى لوزير التنمية المحلية لتوفير المبلغ من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين.

من جانبه طالب النائب محمد الحسينى، ممثل محافظة بنى سويف بتقديم موازنة أولية بإعادة رصف وتأهيل الجزء المتهالك من الطريق والذى تسبب فى وقوع الكثير من الحوادث، وأن يتم توفير اعتماد مالى سريعا لمنع هذه الحوادث، مؤكدا: ميزانية إعادة التأهيل 2.5 مليون جنيه مبلغ غير كبير ولابد من سرعة توفيره للحفاظ على الأرواح.

قال النائب هشام مجدى، إن "طريق الموت" كما يطلق عليه حيوى وبعد استخدامه الطريق من قبل سيارات النقل أصبح لا يتحمل سير هذه السيارات عليه، وبالتالى تهالك ولابد من توسعة الطريق بشكل مناسب مع حيوية الطريق ومنعا لتكرار الحوادث.

وعلق النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن الطرق السريعة فى أرووبا ضيقة، ولكنها مصممة على أعلى مستوى من حيث المواصفات التأمينية من المشاة والمركبات نفسها.