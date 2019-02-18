وكيل مشروعات البرلمان: كلمة الرئيس بمؤتمر ميونخ خريطة لحل نزاعات العالم

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب محمود سعد ،وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، بالمشاركة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية، لافتا إلى أن كلمة الرئيس أمام المؤتمر تاريخية وشاملة لجميع القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية ،وتؤكد رؤية الرئيس الشامله والواضحة فى جميع القضايا وبخاصة بمجال الخطر الأكبر الذى يداهم العالم وهو الإرهاب.

وأكد وكيل مشروعات البرلمان ، فى تصريحات له، أن الرئيس عرض رؤيتة بشأن تعزيز العمل الإفريقى خلال المرحلة المقبلة باعتبارها رئيسة للاتحاد الإفريقى للعام الجارى 2019، وذلك من خلال دفع التكامل الاقتصادى الإقليمى على مستوى القارة، وتسهيل حركة التجارة البينية، فى إطار أجندة إفريقيا 2063 للتنمية الشاملة والمستدامة، مُشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه مقاليد نظام الحكم فى عام 2014 وهو يهتم بتوطيد العلاقات مع الدول الإفريقية على عكس استراتيجية عمل أى رئيس سابق.

وشدد ، أن الرئيس اهتم بعرض قضية السلام فى الشرق الأوسط، مؤكدا أهمية التدخل العاجل والسريع من المجتمع الدولى، لحل أزمة السلام فى الشرق الأوسط، وبما يكفل حقوق الفلسطينيين على جميع حقوقهم المشروعة، وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى ، لافتا أنها خريطة وروشتة للعالم لحل النزاعات فى الشرق الأوسط.