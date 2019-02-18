شكرا لقرائتكم خبر عن الإخوانى بهجت صابر يجدد هجومه على الإخوان: سفهاء باعوا شرفنا من أجل المال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 72 ساعة من هجوم الإخوانى بهجت صابر المتواجد فى تركيا على قيادات جماعته الإرهابية بمصطلحات لاذعة، جدد "صابر" هجومه على قيادات الجماعة مرة أخرى واصفا إياهم بالسفهاء الذين باعوا الشرف من أجل المال والحفاظ على مناصبهم وثرواتهم داخل التنظيم.

وأشار "صابر" فى فيديو نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" - احتوى على سباب وشتائم ومصطلحات خارجة كثيرة – إلى أن هجومه على الإخوان بسبب انبطاح قيادات الجماعة، ووصفهم بأنهم ليسوا رجال بل عبارة عن أعمدة هراء.

وقال "صابر" قيادات الإخوان يطلبون لأنفسهم بالذل ويضعون أنفسهم دائما فى مواقف خسة وذل ونذالة، ومستمتعين بما يحدث للتنظيم للحفاظ على ثرواتهم المالية.

جدير بالذكر أن الإخوانى بهجت صابر الذى يعيش فى أمريكا، قد انقلب على الإخوان منذ أيام ووصف قيادات الجماعة بالخونة والقتلة الذين باعوا كل شيء حتى نساء الجماعة والدين، مضيفًا: "الإخوان لا تخشى الله".

واستكمل "صابر" فى فيديو نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، احتوى على كمية ألفاظ خارجة وشتائم لا يمكن ذكرها، معتبرا أن وجود جماعة الإخوان يسيء للدين، وأن جماعة الإخوان الإرهابية فى طريقها إلى الزوال.