فرنجية يستقبل وفدا من "القوات" في بنشعي لبحث أمور انمائية وبيئية

استقبل رئيس تيار "المردة" ​سليمان فرنجية​ في دارته في ​بنشعي​ بحضور النائب ​طوني فرنجية​ ورئيس اتحاد بلديات ​قضاء زغرتا​ زعني خير، وأمين سرّ تكتل "​الجمهورية القوية​" ​فادي كرم​ وعضو التّكتل النائب ​جوزيف اسحق​، يُرافقهما رئيس إتحاد بلديات ​قضاء بشري​ السيد إيلي مخلوف حيث عقد لقاء مطول تم في خلاله إستعراض العديد من الامور إلانمائية والبيئية التي تتعلّق بأقضية زغرتا وبشري و​الكورة​ وسبل معالجتها وذلك في اطار التنسيق المتواصل للنهوض بهذه الاقضية انمائيا وبيئيا.

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