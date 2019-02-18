وديع كنعان: السياحة المستدامة تتيح للمؤسسات تأمين مصاريفها على مدار السنة

اعلن رئيس لجنة السياحة في المجلس الاقتصادي الاجتماعي ​وديع كنعان​ أنه "في 18 اذار لدينا مؤتمر عنوانه "نحو سياحة مستدامة" وهو بالشراكة بين النقابات السياحية و​وزارة السياحة​ والمجلس الاقتصادي الاجتماعي".

وفي حديث اذاعي أكد كنعان انه "عند تحقيق السياحة المستدامة تصبح المؤسسة قادرة على تأمين مصاريفها خلال 12 شهرا بينما في السياحة الموسمية يجبر اصحاب المؤسسات على رفع الاسعار في المواسم"، مؤكدا ان "السياحة المستدامة هي الحل وهذا لا يعني ان اسعار فنادقنا مرتفعة".