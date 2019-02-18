اعلن رئيس لجنة السياحة في المجلس الاقتصادي الاجتماعي وديع كنعان أنه "في 18 اذار لدينا مؤتمر عنوانه "نحو سياحة مستدامة" وهو بالشراكة بين النقابات السياحية ووزارة السياحة والمجلس الاقتصادي الاجتماعي".
وفي حديث اذاعي أكد كنعان انه "عند تحقيق السياحة المستدامة تصبح المؤسسة قادرة على تأمين مصاريفها خلال 12 شهرا بينما في السياحة الموسمية يجبر اصحاب المؤسسات على رفع الاسعار في المواسم"، مؤكدا ان "السياحة المستدامة هي الحل وهذا لا يعني ان اسعار فنادقنا مرتفعة".
كانت هذه تفاصيل خبر وديع كنعان: السياحة المستدامة تتيح للمؤسسات تأمين مصاريفها على مدار السنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.