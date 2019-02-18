الحرس الثوري الإيراني: القبض على 3 عناصر لصلتهم بتفجير زاهدان

أعلن ​الحرس الثوري الإيراني​، في بيان، عن إلقاء ​القوات​ البرية التابعة له على ثلاثة عناصر هم على صلة مباشرة بالهجوم الاخير في زاهدان.

وأوضح الحرس الثوري أن "القوات البرية القوة البرية التابعة للحرس تمكنت من تنفيذ ​عمليات دهم​ واعتقال ضد اوكار الارهابيين في منطقتي "سراوان" و"خاش" التي كانت تؤوي عددا من العناصر المتضلعة في الهجوم الارهابي الاخير في محافظة سيستان وبلوجستان، والذي استشهد جرائه 27 من قوات الحرس الثوري كانوا على متن ​حافلة​ في طريق زاهدان-خاش، إذ تم اعتقال العناصر المذكورة".

ولفت إلى أنه "تم ضبط 150 كغ من المتفجرات الجاهزة و600 كغ من المواد المتفجرة قيد التصنيع وكميات اخرى من ​الاسلحة​ والمعدات".

واعتبر أن "المجرمين الذين تم اعتقالهم كانوا على صلة مباشرة بهذه العملية، حيث قاموا بالاعداد والتوجيه والدعم لتنفيذها"، مؤكدا ان "الحرس الثوري يواصل تحقيقاته للحصول على رأس الخيط الذي يؤدي الى الكشف عن اللجنة المركزية لهذه الجماعة ومن المتوقع أن يتم ذلك بأسرع وقت ممكن في ظل التعاون الثنائي بين ​الحكومة الايرانية​ و​الجيش الباكستاني​".