الطقس غدا غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسا متقلبا نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ ، تتساقط ​أمطار​ محلية خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية اعتباراً من بعد الظهر كما تتساقط بعض ​الثلوج​ الخفيفة على ارتفاع ال ١٢٠٠متر وما فوق.و نحذر من تشكل الجليد على ​الطرقات الجبلية​ الشمالية التي تعلو ١٠٠٠متر خلال الليل وساعات الصباح الاولى.

الثلاثاء: غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة و ،كما يتشكّل الجليد على الطرقات التي تعلو عن ١١٠٠متر خلال ساعات الصباح الأولى ، يتحول الطقس ليلا الى غائم وتمسي الاجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة .

الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة . يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية كما تتساقط بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع ال ١٣٠٠متر وما فوق.