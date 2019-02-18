سبعة نواب ينشقون عن حزب العمال البريطاني بسبب بريكست ومعاداة السامية

أعلن سبعة نواب من حزب العمال البريطاني في مؤتمر صحافي انشقاقهم عن أكبر حزب معارض في المملكة المتحدة، بسبب إدارة بريكست ومعاداة السامية من قبل زعيمه جيريمي كوربن.
وقالت النائبة لوسيانا بيرغر إن النواب سيشكلون كتلة خاصة بهم في البرلمان. ويواجه كوربن انتقادات لأنه لم يتخذ موقفا واضحا من مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعدم التحرك بقوة كافية في مواجهة الاتهامات العديدة بمعاداة السامية داخل حزبه.
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