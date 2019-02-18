كسر زجاج سيارة يكشف عصابة للسرقة في التجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:

ضبطت مباحث التجمع الخامس، مرتكبي واقعة سرقة 160 ألف جنيه، ومتعلقات من داخل سيارة متوقفة أسفل أحد العقارات بالمنطقة.

تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من "مهندس"، يفيد اكتشافه كسر زجاج سيارة ملكه، وسرقة مبلغ مالي قدره 160 ألف جنيه، وبعض المتعلقات، حال توقفها أمام العقار الذي يقطن به.

حددت التحريات والمعلومات، السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنها مقيدة باسم "حسن. ف"، عاطل، "مسجل خطر، نشل"، وسبق اتهامه في 34 قضية آخرهم قضية " سرقة بالإكراه " وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع عاطل سبق اتهامه في 38 قضية، ونجله.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وبحوزتهم سيارة مستخدمة في ارتكاب الواقعة، ومبلغ مالي 26 ألف جنيه.

أقر المتهمون بارتكاب الواقعة بأسلوب "التتبع وكسر زجاج السيارة"، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم من متحصلات الواقعة، وأرشد المتهم الأول عن سيارة ملاكي أقر بأنها من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وأضاف بتخلصه من باقي المتعلقات المستولي عليها بإلقائها أعلى الطريق الدائري.