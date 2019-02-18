برلين: يجب ملاحقة مقاتلي داعش الألمان جنائيا قبل إعادتهم من سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):

طالبت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين بضمان تحقيق ملاحقة جنائية لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الألمان قبل إعادتهم من سوريا.

وقالت فون دير لاين اليوم الاثنين لبرنامج "دي ريشتيجن فراجن" (الأسئلة الصائبة) التابع لصحيفة "بيلد" الألمانية إن هناك "وضعا صعبا للغاية" بعد مطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحاكمة مقاتلي (داعش) الأجانب في أوطانهم، لافتة إلى أنه يتم العمل على ذلك تحت ضغط شديد منذ أسابيع.

وأضافت الوزيرة الألمانية قائلة: "لا توجد حكومة في سورية تربطنا بها علاقة معقولة؛ (بشار) الأسد لا يمكن أن يكون شريك الحوار بالنسبة لنا، وقوات سورية الديمقراطية ليست كيانا حكوميا".

ومن ناحية، شددت فون دير لاين على أنه لا يمكن السماح لمقاتلي (داعش) السابقين بالعودة إلى ألمانيا دون رقابة، وأكدت من ناحية أخرى أنه لابد من ضمان أن يتم رفع دعاوى ضدهم في ألمانيا، وألا يتم ترك أدلة أو شهود وراءهم في سورية، وقالت: "تقديم للمحاكمة، ولكن مع وجود فرصة النجاح".

وكان الرئيس الأمريكي طالب مؤخرا الدول الأوروبية باستعادة مواطنيها الذين انضموا إلى تنظيم "داعش" وأسرتهم القوات المتحالفة مع الولايات المتحدة في سوريا والعراق، محذرا من إطلاق سراحهم.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر "تطلب الولايات المتحدة من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وحلفاء أوروبيين آخرين استعادة ما يزيد على 800 من مقاتلي داعش الذين أسرناهم في سوريا، وتقديمهم للمحاكمة، الخلافة على وشك السقوط، البديل ليس جيدًا سنضطر إلى إطلاق سراحهم".