تليغراف: القوات البريطانية ستعود للقطب الشمالي لمواجهة الخطر الروسي

وزير الدفاع البريطانى غافن ويليامسون

وكالات :

ذكرت صحيفة "تليغراف" البريطانية أن القوات البريطانية سوف تعود إلى القطب الشمالى بعد غياب عن المنطقة القطبية، و ذلك لمواجهة الخطر الروسى المتزايد بالمنطقة.

وأضافت الصحيفة أن وزير الدفاع البريطانى غافن ويليامسون، قد أعلن أن بريطانيا ستنظم برنامج لمدة عشر سنوات و سيشارك

فيه أكثر من ألف جندي بريطاني مع جنود نرويجيين، جاء ذلك خلال زيارته لوحدة من مشاة البحرية البريطانية في قاعدة عسكرية في النرويج.

وقال الوزير "نحن نتحدث عن تدريبات في ظروف صعبة وفي درجات

حرارة منخفضة للتأقلم لمواجهة المخاطر الروسية في المنطقة الشمالية، كما أنه سيتم أطلاق رحلات جوية فوق القطب الشمالي لطائرات مضادة للغواصات من طراز " بوسيدون بي 8" في عام 2020 ".

أوضحت الصحيفة أنه بريطانيا ستقوم بنقل تسع طائرات "بوسيدون" إلى قاعدة السلاح الجو في "سكوتيش فانسيموث"، حيث ستقوم برحلات استطلاعية فوق أقصى الشمال وشمال الأطلسي.