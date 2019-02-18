وزير الخارجية الروسي: عملية عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية مستمرة

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ذكرت وكالة الأنباء الروسية سبوتنك أن نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوغدانوف، قد صرح اليوم الاثنين بأن عملية عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية مستمرة.
و أضاف بوغدانوف أن بعض الدول قد أتخذت بعض الخطوات بشأن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، ومن ضمن تلكالخطوات عمل السفارات و فتح السفارات المغلقة و زيادة المستوى الدبلوماسى و السياسى بين العواصم العربية و دمشق.
كما ذكر بوغدانوف للوكالة أن عملية عودة سوريا إلى أنشطة الجامعة الدول العربية أيضا مازالت قيد البحث.
وقد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمة سوتشي الثلاثية بين كلا من روسيا و تركيا و إيران، أن نجاح العملية السياسية في سوريا سيساعد على تسوية علاقات دمشق مع البلدان العربية وإعادة عضوية سوريا في الجامعة العربية.
يذكر أن مجلس جامعة الدول العربية قد علق عضوية سوريا عام 2011، جاء ذلك نتيجة لضغوط بعض الدول و خصوصا الدول الخليجية .
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