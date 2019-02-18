السودان تهتم بشراء الأسلحة الروسية

معرض الدفاع الدولى (آيدكس) لعام 2019.

وكالات :

ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، اليوم الاثنين، أن إبراهيم عبدالباسط المديرالإداري لمؤسسة الصناعات العسكرية السودانية، قال إن السودان تهتم بشراء أسلحة روسية للمشاة.

وكذلك الحصول على تكنولوجيات لإنتاج العربات المدرعة وسيعقد اجتماعات مع ممثلي

الشركات الروسية في معرض الدفاع الدولى (آيدكس) لعام 2019.

وأضاف عبد الباسط للوكالة أن "هناك لقاءات متفق عليها مع شركات روسية، فنحن مهتمون بالأسلحة الروسية للمشاة

والتقنيات لإنتاج العربات المدرعة".

يذكر أن المعرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس) بدأ، أمس الأحد، في أبو ظبي بالإمارات ويستمر حتى الخميس المقبل.

جدير بالذكرأن القوات المسلحة الإماراتية وقعت عدة صفقات بقيمة تزيد على أربعة مليارات درهم (مليار دولار) مع شركات محلية وأجنبية منذ بداية الحدث.