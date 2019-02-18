البرلمان البريطانى: فيسبوك يعمل كعصابة رقمية

البرلمان البريطاني

وكالات :

اتهم أعضاء بالبرلمان البريطاني موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بانتهاك قوانين خصوصية البيانات والمنافسة في المملكة المتحدة ، وذلك فى تقرير عن تضليل الموقع شجب الشركة ومديريها التنفيذيين ووصفها بـ"أنها تتصرف كعصابة رقمية"، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقال التقرير المكون من 108 صفحات

اليوم الاثنين إن رئيس مجلس إدارة عملاق السوشيال ميديا "مارك زوكربيرج" قد أظهر ازدراء للبرلمان بعدم الظهور أمامهم للإدلاء بشهادته.



من جانبها، قالت شركة "فيسبوك" إنها لم تخترق قوانين حماية البيانات أو المنافسة .

وقال "كريم بلانت" مدير السياسة العامة لفيسبوك في بريطانيا في بيان إن الشركة تدعم وجود تشريع فعال يتعلق بالخصوصية ومنفتحة أيضا إزاء التنظيم الهادف.



ويدعو التقرير إلى وضع مواقع مثل "فيسبوك" تحت الرقابة التنظيمية، بحجة أنه لا يمكن لشركات التواصل الاجتماعي أن تختبئ وراء الادعاء بأنها مجرد منصة، وأنها لا تتحمل مسؤولية تنظيم محتوى مواقعها.