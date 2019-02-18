عودة أكثر من 900 لاجئ سوري من لبنان والأردن خلال الـ24 ساعة الماضية

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أعلن مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين في سوريا أن أكثر من 900 لاجئ قد عادوا إلى سوريا من لبنان والأردن خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفقًا لوكالة انباء الشرق الأوسط.
وقال المركز في بيان" خلال الــ24 ساعة الماضية عاد 908 لاجئين إلى الجمهورية
من جانب آخر أفاد المركز أن 40 نازحا عادوا خلال الـــ 24 ساعة الماضية إلى مناطقهم داخل البلاد.. وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.
وأضاف البيان، بأن الوحدات الهندسية تواصل إزالة الألغام الأرضية من المناطق والمرافق في سوريا، حيث تم خلال خلال الـ 24 ساعة الماضية اكتشاف 24 قطعة متفجرة وتدميرها.
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