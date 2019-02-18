كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديلى ميل: الصين تراقب تحركات 2.5 مليون مسلم فى إقليم شينجيانج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تسريبات، أنّ شركة مراقبة صينية تتعقب تحركات الناس في إقليم شينجيانج ذا الأغلبية المسلمة

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم الإثنين، تراقب شركة مراقبة صينية تحركات أكثر من 2.5 مليون شخص في منطقة شينجيانج الواقعة في أقصى غرب البلاد، وذلك وفقا لتسريب بيانات أورده خبير هولندي في الإنترنت.

وتحتوى قاعدة بيانات على الإنترنت على الأسماء وأرقام بطاقات الهوية وتواريخ الميلاد وبيانات الموقع دون حماية لعدة أشهر من قِبل شركة "سنس نت تكنولوجى" التي تعتمد على تقنية التعرف على الوجوه، وفقًا لفيكتور جيفرز، المؤسس المشارك لمنظمة "جى دى اى فاونديشن".

كما أظهرت البيانات المكشوفة حوالي 6.7 مليون نقطة بيانات مرتبطة بالأشخاص الذين تم جمعهم في غضون 24 ساعة، وتم تمييزها بأوصاف مثل "مسجد"، "فندق"، "مقهى انترنت" وأماكن أخرى، حيث من المحتمل وجود كاميرات مراقبة.