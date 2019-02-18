كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بولندا تلغي المشاركة في قمة إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت السلطات البولندية عدم إرسال وفد لحضور قمة في القدس، بعد تصريحات "عنصرية" عبر عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد اتهم بولندا، في وقت سابق، بمحاولة "تطهير التاريخ فيما يتعلق بالمحرقة".

وأشار ميكال دورتشيك، رئيس مكتب رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، إلى ما وصفه بأنه تصريح جديد "مخزٍ" لوزارة الخارجية الإسرائيلية.

وقال لمحطة إذاعية رسمية: “في ضوء هذا التصريح، هناك شك كبير في مشاركة أي ممثلين عن الدولة البولندية في قمة في إسرائيل”.

يأتي ذلك، بعد أن ألغى رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس موراويكي زيارته إلى القدس لحضور اجتماع مجموعة فيسغراد.

وكان قد ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في حديثه، على هامش مؤتمر الشرق الأوسط في وارسو، أن البولنديين تعاونوا مع النازيين.