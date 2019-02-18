كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دراسة: التدخين يمنع الجسم من مكافحة سرطان الجلد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدّت دراسة جديدة أنّ تدخين السجائر يمنع الجسم من مكافحة سرطان الجلد القاتل.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم، أوضحت الدراسة أنّ المدخنون أو من سبق لهم التدخين أقل عرضة بنسبة 40 في المائة للنجاة من المرض بعد عشر سنوات من التشخيص مقارنة بأولئك الذين لم يدخنوا قط.

بينما لا توجد صلة بين التدخين واستجابة الأجسام للورم الميلانيني، والذي يحدث عادة بسبب التعرض للشمس.

ويقول الباحثون في جامعة ليدز، إنّ الاستجابة المناعية للمدخنين تعمل على ما يبدو لكنها أقل فعالية.

وشدد الباحثون على أهمية ترك عادة التدخين، وخاصة من يكافح سرطان الجلد، والذى ارتفع في المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة.