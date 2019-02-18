كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشار لترامب يتوقع بناء "مئات الأميال" من الجدار بحلول 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر، أمس الأحد، إن إعلان الرئيس دونالد ترامب حالة الطوارئ يمكن أن يسمح ببناء مئات الأميال من الجدار الحدودي مع المكسيك قبل انتخابات 2020.

وأضاف لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية "نتوقع بناء مئات الأميال ربما 200 ميل بحلول سبتمبر 2020، أي قبل شهرين من انتخابات الرئاسة".

وأكد ترامب أنه يعتزم استغلال قضية الجدار في حملته لإعادة انتخابه، رغم انتقادات الديموقراطيين والجماعات الحقوقية، ومالكي الأراضي على الحدود، والعديد من كبار أعضاء الكونجرس الجمهوريين.

ووقع الرئيس الأمريكي الجمعة الماضي قرار إعلان "حال الطوارئ الوطنية"، وهو إجراء استثنائي لتمويل الجدار على الحدود مع المكسيك، بعد أن صادق الكونغرس على أقل من ربع المبلغ الذي طالب به لبناء الجدار وهو 5.7 مليارات دولار.

وأكد ميلر تصريحات ترامب، بأن غياب تأمين الحدود يسمح للمخدرات والمجرمين بالتدفق على البلاد، ورفض إحصاءات حكومية تظهر أن عدد المهاجرين غير الشرعيين انخفض، وقال: "لا يمكن أن تكون لديك مناطق على الحدود غير مضبوطة، أو غير مؤمنة ويستطيع الناس التدفق عبرها دون رصد".

وندد العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بإعلان الطوارئ، وقالوا إنه سابقة خطيرة، وبموجب القانون يمكن للرئيس إعلان حال الطوارئ الوطنية، بعد تبرير سبب قراره.