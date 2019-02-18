كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تكشف عن درون بإمكانها حمل قنبلة تزن 6 رطل.. وتتجاوز أنظمة الدفع الجوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت روسيا النقاب عن طائرة بدن طيار "كاميكازي درون" الجديدة القاتلة بعد أن أكملت "بنجاح" التجارب، والتى يمكنها حمل قنبلة تزن 6.6 رطل بسرعة تصل إلى 80 ميلا فى الساعة.

وقال مسؤولون، وفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اليوم، إنّ أحدث سلاح دقيق من أسلحة الكلاشنيكوف بإمكانه إرسال متفجرات إلى أي أرض، متجاوزا أنظمة الدفاع الجوي".

وتم عرض الطائرة بدون طيار من طراز كي واي بي "كيوب" التي يبلغ زمن طيرانها الأقصى 30 دقيقة فقط - للمرة الأولى في معرض ايبكس الدولي للأسلحة في دبي.

ويظهر مقطع فيديو أن آلة الطيران العسكرية غير المأهولة تنفجر عندما تصل إلى هدفها.