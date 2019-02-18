الأمن يحجز 6 آلاف “قرقوبي” وقنينة غاز مسيل للدموع ويعتقل شخصين

أوقفت فرقة الأبحاث والتدخلات، التابعة لولاية أمن العيون، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأحد، شخصين من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن توقيف المشتبه فيهما تم، بناء على مذكرات بحث صادرة في حقهما على الصعيد الوطني في قضايا المخدرات، حيث تم ضبطهما على متن سيارة رباعية الدفع متلبسين بحيازة 27 كيلوغراما من مخدر الشيرا، و3000 قرص مهلوس، من بينها 2400 قرص من نوع ريفوتريل و600 قرص من مخدر الإكستازي، فضلا عن 11 رزمة من سنابل الكيف، وأسلحة بيضاء، وقنينة غاز مسيل للدموع، ومبلغ مالي.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف باقي المساهمين والمشاركين المحتملين في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية.