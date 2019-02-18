الركراكي: الوداد يملك أقوى مجموعة في البطولة “وماخاصش المدربين يبكيو” – فيديو

فيديو: أيوب مكناسي

عاد وليد الركراكي، مدرب فريق الفتح الرباطي، للإشادة بالوداد البيضاوي لكرة القدم، متصدر ترتيب البطولة الاحترافية، ورشحه للتتويج هذا الموسم باللقب، كما اعتبره هو ” الفريق الأقوى هذا الموسم، ويملك أغنى وأبرز تشكيلة بشرية في البطولة” على حد تعبيره.

وقال الركراكي، في الندوة الصحفية التي تلت مباراة فريقه أمس بالوداد، والتي انهزم فيها بهدف دون رد، إن ” الوداد يمتلك كتيبة لاعبين أقوى منا بل هي الأقوى في البطولة، ويملكون أسماء مهارية بالإضافة إلى عدد من اللاعبين المجربين، لذلك قررت أن ألعب بطريقة دفاعية مع بداية اللقاء، والاعتماد على الكرات المضادة”.

وبخصوص المباراة، صرح الركراكي قائلا: ” كنا نلعب على الفوز، المباراة كانت قوية وجميلة، قوة الوداد في بنك الاحتياط الغني والقادر على خلق الفارق، النتيجة حسمت في جزئيات بسيطة، وهذه هي خصائص المباريات أمام فرق قوية، علينا الآن نسيان هذه المباراة، وعلينا التفكير في القادم من المباريات، أنا راضي عن أداء اللاعبين، ولكن للأسف النتيجة لم تمكن منصفة”.

وبخصوص الجدل التحكيمي الذي رافق المباراة، باحتساب الحكم ضربة جواء ضد الفتح، قال الركراكي: ” منذ 5 سنوات وأنا في البطولة، ولم يسبق لي أن تحدثت عن التحكيم، لا يمكنني أن أتحدث عن الواقعة التحكيمية وضربة الجزاء، التحكيم جزء من اللعبة، ويمكن أن تستفيد منه أو لا تستفيد”.

واختتم حديثه بهذا الخصوص بالقول: “المدرب مخاصوش يبكي على التحكيم”.

إليكم التصريح الكامل للركراكي: