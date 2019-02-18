أسعار النفط تصل لأعلى مستوى منذ 3 أشهر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شهدت أسعار النفط الخام ارتفاعًا ملحوظًا وصلت به لأعلى مستوى لها منذ 3 أشهر، في تعاملات مطلع الأسبوع، اليوم الإثنين، مدفوعةً بتوقّعات تقلص حجم النفط المعروض بعد التخفيضات التي تخوضها منظمة الدول المصدرة للنفط، "أوبك"، منذ مطلع العام الجاري.

فقد صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بنسبة 0.59% أي ما يعادل 39 سنتًا لتصل إلى 66.64 دولار للبرميل، كما صعدت في نفس الاتجاه العقود الآجلة للخام الأميركي نايمكس بنسبة 0.82% أي ما يعادل 45 سنتًا لتصل إلى 56.42 دولار للبرميل.

وكان وزير الطاقة الإماراتي قد صرّح الأسبوع الماضي قائلًا إنّ عودة التوازن للأسواق متوقعة في الربع الأول 2019 مع استمرار تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج، وهبوط إنتاج لاعبين آخرين؛ فيما أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الأسبوع الماضي، أن لا حاجة لأية اجتماعات لدراسة السوق بعد تراجع الإنتاج في بلدان مثل فنزويلا وإيران.

فقد تراجع إنتاج إيران بمليون برميل يوميًّا على أساس سنوي في كانون الثاني/ يناير الماضي، إلى 2.7 برميل يوميًّا؛ فيما تراجع إنتاج فنزويلا بقرابة مليون برميل في نفس الفترة، إلى 1.1 مليون برميل يوميا، بفعل ضغوط سياسية واقتصادية أميركية.

وكانت "أوبك"قد بدأت تنفيذ اتفاق جديد لخفض إنتاج النفط، بنحو 1.2 مليون برميل يوميًّا، اعتبارًٍا من مطلع 2019، ولمدة 6 شهور؛ وتتألف "أوبك"، من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، إضافة إلى منتجين مستقلين تقودهم روسيا.