انت الان تتابع تفاصيل خبر "إسرائيل" تسمح ببيع نظام تجسس لـ"دول مثيرة للجدل" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 فبراير 2019 12:47 مساءً - قالت القناة "الإسرائيلية 13" إن "تل أبيب" وافقت على بيع نظام "بيغاسوس" للتجسس على الهواتف الخلوية إلى ما وصفتها بـ"أنظمة مثيرة للجدل".

ولم تكشف القناة عن أسماء هذه الدول، إلا أن نظام التجسس هذا استخدمته السعودية في مراقبة تحركات الصحفي السعودي جمال خاشقجي قبل اغتياله بالثاني من أكتوبر بقنصلية بلاده بإسطنبول، كما راقبت تحركات معارضين سعوديين خارج البلاد.

وبرز اسم برنامج "بيغاسوس" في الأشهر الأخيرة كأحد أكثر الأنظمة خطورة في التجسس على الهواتف الخلوية، إذ تم استخدامها في استهداف الصحفيين بالمكسيك ومناطق أخرى حول العالم.

ونقلت القناة الإسرائيلية عن مصادر في حكومة الاحتلال لم تسمها بأن "رغبة تل أبيب في الحفاظ على أنظمة تفضلها جعلتها تمنح الضوء الأخضر ببيع بيغاسوس".

وأضافت القناة أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) ووحدة 8200 الاستخباراتية (مسؤولة عن التجسس الإلكتروني) لديها عقود مع شركة "إن إس أو" (NSO) الإسرائيلية المصنعة لنظام "بيغاسوس".

وأوضحت أن هذه العقود تفرض على الجهات الأمنية مساعدة الشركة للحصول على تصاريح من المؤسسة الدفاعية لبيع برامجها.

ويستخدم بيغاسوس للتنصت على نشطاء حقوق الإنسان، ومراقبة رسائل البريد الإلكتروني، واختراق التطبيقات، وتسجيل المحادثات.

وأشارت القناة إلى تسليط وسائل الإعلام الضوء على أنشطة شركة (NSO) في الأشهر الأخيرة، والحديث عن إمكانية نظامها بيغاسوس في تحويل الهواتف المحمولة إلى أدوات تجسس.

وتحدثت عن استهداف بيغاسوس منذ 2016 وحتى أكتوبر 2018 لـ175 معارضاً وناشطاً حقوقياً وصحفياً في العالم العربي وأمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا ومناطق أخرى.

وتأسست شركة NSO عام 2010 ويعمل بها نحو 500 موظفاً وتتخذ من تل أبيب مقراً لها.