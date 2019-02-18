انت الان تتابع تفاصيل خبر باكستان تستدعي سفيرها في الهند وسط توتر العلاقات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 فبراير 2019 12:47 مساءً - أعلنت الخارجية الباكستانية استدعاء سفيرها في الهند للتشاور؛ بعد توتر في العلاقات بين الدولتين الجارتين المسلّحتين نووياً.

وقال المتحدث باسم الخارجية محمد فيصل، في تدوينة على "تويتر"، إن السفير الباكستاني غادر العاصمة الهندية نيودلهي، صباح اليوم الاثنين؛ لـ"التشاور".

وتوترت العلاقات بين البلدين عقب اتهام نيودلهي لإسلام آباد بالمسؤولية عن تفجير أودى بحياة 44 عنصراً من قوات الأمن الهندية، خلال الأسبوع الماضي، في إقليم كشمير المضطرب (المتنازع عليه بين الهند وباكستان).

وكانت نيودلهي قد بادرت إلى سحب سفيرها في إسلام آباد، الأسبوع الماضي، لكن باكستان نفت أي صلة لها بالهجوم على قافلة قوات شرطة الاحتياط.

وكانت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية قالت، اليوم الاثنين، إن قوات الأمن الهندية تدرس خيارات الرد العسكري على التفجير الانتحاري.

وسلّطت الصحيفة، في تقرير بثّته على موقعها الإلكتروني، الضوء على سلسلة من الخطب العامة لرئيس الوزراء الهندي، نارندرا مودي، أثناء افتتاح مشروع أشغال عامة جديد قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث أعرب عن غضبه من هجوم الأسبوع الماضي، وتعهّد "بالانتقام"، قائلاً: "جيش الهند قد أعطى حرية في اتخاذ قرار بشأن الرد المناسب".