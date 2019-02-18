شكرا لقرائتكم خبر عن حضرموت.. تسليم منجم للصخور الصناعية والإنشائية بالديسة والان مع التفاصيل
استلم مدير مشروع تقطيع أحجار البناء سالم عوض الكلالي،عن المستثمر عبد الله عوض باعباد بمنطقة الديسة مديرية الشحر بحضرموت منجم (محجر) استغلال خام الحجر الرملي الجبسي، من لجنة الاستلام و التسليم بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت.
وبحسب وسائل إعلام فقد تم تحديد حدود المنجم (المحجر) و توضيح آلية لاستغلال خام الحجر الرملي الجبسي لمشروع تقطيع أحجار البناء بمنطقة الديسة، وكذلك تدخل هذه الصخور في الصناعات التحويلية، إضافة إلى إلزام المستثمر بجميع الالتزامات الخاصة بالدولة والضوابط البيئة في عملية الاستخراج.
ولفتت إلى أن لجنة الاستلام والتسليم مكونة من يسلم الشماسين والمهندس محمد الماعزي و المهندس خالد بن بدر النهدي، و المهندس عصام بوعرام والمهندس عفيف العظمي.
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