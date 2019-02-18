شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. علاقات خطيرة وقديمة بين قطر وإيران قبل المقاطعة العربية والان مع التفاصيل

بثت قناة العربية، انفوجراف يظهر العلاقات القديمة والخطيرة بين ⁧قطر⁩ و إيران⁩ قبل مقاطعة الرباعية العربية بسنين".

وننشر الانفوجراف الذي يظهر تفاصيل لا تسر الناظرين عن علاقات ⁧الدوحة⁩ و ⁧طهران⁩ بعد 40 عاما على ⁧ثورة الخميني⁩.

ويقول الانفوجراف:"أمير قطر هنأ رئيس إيران بالذكرى الـ40 للثورة الخمينية، ووصف روحاني بالصديق والشقيق،

وصوتت قطر وهي الوحيدة ضد قرار أممي بشأن نووي إيران.

وعقد مسؤولون من إيران وقطر وهم من الأمن 12 اجتماعاً في عام 2015، ورغم عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي إلا أنها رحبت بقترح إيراني لإنشاء منظمة إقليمية دفاعية إقليمية.

كما أن بين قطر وإيران مصالح اقتصادية منها حقل غاز مشترك، مساحته نحو 10 آلاف كم، وفي عام 91 وقعتا اتفاقيات في مجالات عدة.