أفادت القناة 13 الإسرائيلية، الاثنين، بـأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التقى سرا بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في ايلول الماضي.
ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي رفيع لم تكشف عن اسمه، أن الطرفين بحثا خلال اللقاء "تطبيع العلاقات بين البلدين والنضال المشترك ضد إيران".
وكشف المسؤول الإسرائيلي أيضا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي حاول "الترويج" لزيارة المغرب، إلا أن "جهوده باءت بالفشل".
وفيما لم ينف مكتب نتنياهو النبأ، رفض الإدلاء بأي تصريح قائلا: "لا نعلّق على اتصالات مع دول لا نقيم معها علاقات رسمية".
ولفتت القناة الإسرائيلية إلى أن المغرب طرد قبل أسابيع من هذا الاجتماع "السفير الإيراني من الرباط وأعادت سفيرها من طهران على خلفية التخريب الإيراني في المغرب".
وأشارت القناة إلى أن وسائل إعلام تونسية أعلنت الشهر الماضي أن السلطات التونسية والجزائرية رفضت السماح لطائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبور أجواء البلدين في طريقها إلى المغرب، وذلك في إطار تنسيق بين تونس والجزائر.
وكان من المتوقع، وفق وسائل إعلام إسرائيلية، أن يزور نتنياهو المغرب في شهر اذار، إلا أن الرباط طلبت تأجيل الزيارة.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تكشف عن لقاء سري بين نتنياهو ووزير خارجية المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.