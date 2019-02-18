مقتل 7 دواعش في الموصل

أعلن مصدر عسكري عراقي اليوم الاثنين مقتل 7 من عناصر داعش، واعتقال 3 آخرين خلال التصدي لهجوم شنه عناصر التنظيم غربي الموصل 400كيلومتراً، شمال بغداد. وقال الرائد كرار علي إن "القوات الأمنية تصدت لهجوم شنه عناصر داعش مجدداً في جبل شيخ إبراهيم داخل قضاء تلعفر، وتمكنت من قتل 7 من المهاجمين واعتقال 3 آخرين". ولم يوضح إذا كان الهجوم تسبب في وقوع إصابات في صفوف القوات. وكانت القوات الأمنية العراقية أطلقت حديثاً عملية لتطهير جبل الشيخ إبراهيم، ضمن عملية أمنية موسعة داخل قضاء تلعفر.

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