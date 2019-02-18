شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة في مران.. ومقتل 8 حوثيين شمال صعدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (صعدة)

حررت قوات الجيش اليمني أمس (الأحد)، مناطق جديدة في مران بمحافظة صعدة بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وذكر قائد لواء المهمات الخاصة العميد الركن عادل المصعبي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قوات الجيش الوطني حررت منطقة «الجلاح» ومركزها وقرية «أم عقال» و«المنعيره» وصولاً حتى معسكر الكامب البريطاني، وتحرير قرية «السلام» المطلة على وادي «المنزالة» ووادي «ليه»، لافتاً إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المليشيا.

وأشار المصدر إلى أن فرق الألغام قامت بتطهير وادي «المشابيح» بالكامل من الألغام التي زرعتها المليشيا الحوثية قبل دحرها من الوادي.

وأكد المصعبي أن قوات الجيش اليمني مستمرة في عملياتها العسكرية في عدد من جبهات صعدة حتى تحريرها من مليشيا الانقلاب الحوثي.

وفي السياق، لقي ثمانية عناصر من المليشيا الحوثية الانقلابية مصرعهم وأصيب آخرون، أمس، في جبهة باقم شمال محافظة صعدة.

وذكر المتحدث باسم محور آزال المقدم فائز الصعدي، أن عناصر الجيش اليمني افشلوا محاولة تسلل للمليشيا الحوثية في باقم بصعدة، مؤكداً مقتل 8 عناصر من المليشيا الحوثية وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

وأشار الصعدي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن طيران التحالف استهدفت ما تبقى من التجمعات التي كانت تقوم المليشيا بحشدها إلى جبهة باقم.