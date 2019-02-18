شكرا لقرائتكم خبر عن نقل النواب تناقش تطوير الموانئ البحرية بحضور الوزير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، اجتماعين اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة في مقدمتها ما يتعلق بالحاجة إلي وضع رؤية مستقبلية واستراتيجية محددة لتطوير الموانئ البحرية المصرية بما يدعم الاقتصاد الوطني، وذلك بحضور وزير النقل والمواصلات الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات.

كما تنظر اللجنة خلال اجتماعيها المزمع عقدهما ظهر اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد زكريا محيى الدين بشأن الاثار السلبية الناتجة عن صدور قرار وزير النقل السابق رقم 800 لسنة 2016.

وكان وزير النقل السابق قد أصدر القرار الوزارى، رقم 800 لسنة 2016 بتاريخ 14-12-2016 بشأن إصدار لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى ومقابلة الانتفاع بها، وتم إلغاء العمل بالقرارات الوزارية أرقام (180 - 73 - 332 - 520 - 512) لسنة 2003. وتم نشر القرار بالوقائع المصرية.