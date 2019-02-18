"بث رقمي وسرعة إنترنت".. تعليمات حكومية جديدة للتنفيذ قبل "أمم أفريقيا"

مصراوي _ القاهرة- (أ ش أ):

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا المعنية بالإشراف على تنظيم بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم، المُقرر أن تستضيفها مصر خلال شهر يونيو القادم، وذلك لمتابعة الترتيبات والاستعدادات اللازمة من قبل الوزارات والجهات المختلفة قبل إقامة البطولة.

يأتي ذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، والسياحة الدكتورة رانيا المشاط، والمالية الدكتور محمد معيط،، التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور...