المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عممت تقريرها لمنسوب المياه

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عممت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني التقرير اليومي (17 شباط) لإنتاج معامل الطاقة الكهرومائية، على مدار الـ 24 ساعة الماضية، في معامل عبد العال (القرعون) وشارل حلو (جون) و بولس ارقش( الاولي)، بالاضافة الى جدول حركة المياه في معامل الانتاج وسد القرعون، ومخزون البحيرة وتصريف النهر فيها.
وعممت المصلحة رسما بيانا يقارن مخزون بحيرة القرعون في الفترة الواقعة بين السنوات 2002 و 2019 والذي يظهر ارتفاع مخزون بحيرة القرعون ليبلغ 167,3 مليون متر مكعب لغاية تاريخه.
كما عممت المصلحة النشرة الدورية تاريخ 18 شباط 2019 لكميات المياه الجارية في النهر في الحوضين الأعلى والأدنى ومنسوب بحيرة القرعون، بالاضافة لموجز حول مؤشرات نوعية المياه.
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