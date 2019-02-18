أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​فادي علامة​ أننا "نأمل خيرا في ​الحكومة​ ويجب اعطاؤها بعض الوقت أي حوالى 3 أشهر اذ لديها مشاريع كثيرة وأجندة كبيرة". وفي حديث اذاعي اشار علامة الى ان "هناك دور سنقوم به كسلطة تشريعية وهذه يجب ان يسير بالتوازي مع عمل السلطة التنفيذية"، لافتا الى ان "كل الاحزب المشاركة في الحكومة تعهدت بمحاسبة وزرائها اذا فشلوا".

كانت هذه تفاصيل خبر علامة: السلطة التشريعية ستواكب السلطة التنفيذية وتتابع عملها وتدعمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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