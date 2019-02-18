الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

أعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ أن العناصر المديرية تمكنوا خلال الساعات الـ72 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل التالي: - إغاثة وإنقاذ (عدد12): - إنقاذ هرة محتجزة داخل منور مبنى سكني في تول. - إنقاذ أربعة مواطنين إحتجزوا داخل ناد رياضي في طريق الجديدة. - إنقاذ 6 مواطنين إثر إنهيار سقف خزان في وادي الفيسان(الهرمل) ونقل الجرحى الى المستشفى. -إنقاذ رجل سقط داخل منور مستشفى بيروت الحكومي ونقله الى غرفة الطوارىء. - سحب مياه من مرآب للسيارات ومن داخل محلات تجارية في المساكن صور. - إنقاذ مواطنين محاصرين وسحب سيارات وشاحنات عالقة بسبب تراكم الثلوج وتكون طبقات من الجليد : (عدد1) (م.جبل لبنان) (عدد1):ميروبا. - فتح طرقات بسبب تراكم الثلوج:(عدد3) (م.جبل لبنان) (عدد3): (فقرا - عيون السيمان - كفردبيان - فاريا) - ترشيش. - جرف أتربة وصخور (عدد2) على طريق: (م.جبل لبنان) (عدد1): (شارون - العزونية). (م.لبنان الجنوبي) (عدد1): جزين. - فتح باب منزل في:(عدد1) (م. البقاع) (عدد1): كسارة. -إخماد حرائق: (عدد26) منازل(عدد15): (م.جبل لبنان) (عدد8): الشويفات - فيطرون - الليلكي - الزعرورية - الدورة - برج البراجة - داخل شاليه في ميروبا - داخل منزل مهجور في المعمورة. (م.لبنان الشمالي) (عدد1):بحنين (المنية). (م.لبنان الجنوبي) (عدد2): البص(صور) - داخل منزل مهجور في الصرفند. (م. بعلبك الهرمل) (عدد1) : بعلبك. (م. البقاع) (عدد1): مجدل عنجر. (م.بيروت) (عدد1): برج أبي حيدر ونقل مصاب الى المستشفى. (م.النبطية) (عدد1): بنت جبيل. سيارات (عدد2): (م.جبل لبنان) (عدد):العقيبة - المعروفية. مؤسسات (عدد1): (م. بعلبك الهرمل) (عدد):داخل مقهى في دورس. كهرباء(عدد7) : (م.جبل لبنان) (عدد3):مولد في ترتج - محول في الحدت - غرفة كهرباء في انطلياس ونقل مصابة الى المستشفى. (م.لبنان الجنوبي) (عدد1): طورا. (م. بعلبك الهرمل) (عدد1) : عمود في بدنايل. (م. البقاع) (عدد2):مولدان داخل مدرسة في زحلة - داخل غرفة كهرباء في مجدل عنجر. مختلف(عدد1): (م.جبل لبنان) (عدد1):داخل غرفة مشغل مصعد في عين نجم. - حوادث سير (عدد10) : (م.جبل لبنان) (عدد2):بحمدون ونقل جريح الى المستشفى - الشياح ونقل جريحين الى المستشفى. (م.لبنان الشمالي) (عدد2) : كفرفو وسحب مصاب من داخل سيارته - عرجس وسحب مصاب من داخل سيارته. (م.عكار) (عدد1): عدبل وسحب مصاب من داخل سيارته. (م. البقاع) (عدد3): كفردبش ونقل مصاب الى المستشفى وإخماد حريق السيارة - أوتوستراد زحلة وإخماد حريق السيارة - طريق المصنع ونقل قتيل الى المستشفى وإخماد حريق السيارة. (م.بيروت) (عدد2): قصقص ونقل جريحين الى المستشفى - طريق الجديدة ونقل جريح الى المستشفى. - نقل وإسعاف:(24) حالة طارئة. نقل جثة (عدد1): (م.جبل لبنان) (عدد1):من عرمون الى المستشفى. مجموع المهام المنفذة خلال ال72 ساعة الأخيرة :73 مهمة وذكرت المديرية المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.

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