النشرة: ارتفاع منسوب مياه نهر الحاصباني نتيجة الامطار

افاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ ان "​الأمطار​ الغزيرة التي تساقطت على مدى الايام الماضية وما رافقها من ذوبان للثلوج وتفجر لعشرات الينانبي أدت الى ارتفاع منسوب مياه ​نهر الحاصباني​ الى أعلى معدلاته لهذا العام وأحدث ​فيضانات​ طالت بعض المقاهي وجدران الدعم المحاذية لضفتيه الا ان اضرارها اقتصرت على الماديات.

وفي سياق متصل باتت طريق ​راشيا الوادي​ شعبا عبر ​عين عطا​ وطريق شبعا ​كفرشوبا​ عبر تلال سدانة سالكتين امام جميع المركبات الا أن ​القوى الأمنية​ حذرت السائقين بضرورة اتخاذ الحيطة ليلا خوفا من تشكل الجليد.