جلسة لمحكمة المطبوعات غدا للنَّظر في دعوى سليمان ضدّ الحلو وبخعازي

تعقد محكمة المطبوعات في جبل لبنان برئاسة القاضي إيلي حلو، غدًا جلسةً للنَّظر في الدّعوى المرفوعة من مديرة "الوكالة الوطنيَّة للإِعلام" بالتَّكليف لور سليمان صعب، ضدَّ الصِّحافي في الوكالة رزق الله الحلو.
يذكر أَنَّ "سليمان قد ادَّعت، وفي القضيَّة نفسها، على مارك بخعازي، المستشار الإِعلاميِّ السَّابق لوزير الدَّولة لشؤون مُكافحة الفساد نقولا تويني، بجرم الافْتراء والتَّشهير والقدح والذَّمّ عبر مواقع التواصل الإجتماعي".
هذا وتكفل مَكتب المُحامي زياد أَسود الدِّفاع عن الحلو، ولاحقًا عن بخعازي، في الدَّعوى المَرفوعة عليهِما من سليمان.
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