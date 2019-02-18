وزير خارجية ألمانيا: تنظيم إعادة جهاديين أوروبيين بالغ الصعوبة حاليا

أعلن وزير الخارجية الألماني ​هايكو ماس​ أن "تنظيم إعادة جهاديين أوروبيين محتجزين في ​سوريا​ كما يطالب الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أمر بالغ الصعوبة حاليا"، مشيرا الى أنه "لا يمكن تنظيم عودتهم ما لم نتأكد أن هؤلاء الأشخاص سيمثلون فورا هنا أمام ​محكمة​ وسيتم احتجازهم".

ولفت ماس في حديث لشبكة التلفزيون الألمانية "أيه آر دي" الى أنه لهذا السبب "نحتاج إلى معلومات قضائية وهذا لم يتوفر بعد"، موضحا أن ​برلين​ تريد "التشاور مع ​فرنسا​ و​بريطانيا​ بشأن طريقة القيام بذلك".