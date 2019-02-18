اينوك الإماراتية توقع اتفاقية لتأسيس شركة لتوزيع الزيوت في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

وقعت شركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك"، اليوم الاثنين اتفاقية شراكة مع شركة "بروسيرف ايجيبت"، لتأسيس "اينوك مصر" كأول شركة مسؤولة عن عملياتها في قطاع الزيوت من داخل مصر.

وقالت اينوك في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني إن الاتفاقية تمثل امتداداً لخطط مجموعة "اينوك" الرامية إلى توسعة نطاق عملياتها في أهم الأسواق العالمية، بما في ذلك دول القارة الأفريقية.

ومن خلال اتفاقية الشراكة، ستقوم "اينوك مصر" بتسويق وتوزيع الزيوت للاستخدامات التجارية والصناعية والبحرية في مصر، بحسب البيان.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "اينوك": "نحن فخورون بتأسيس اينوك مصر لكونها تقدم فرصة استثنائية لمشاركة الخبرات مع شركة رائدة مثل بروسيرف ايجيبت".

ونقل البيان عن أحمد هاشم، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة "بروسيرف" قوله إن "شراكتنا مع مجموعة اينوك لتأسيس شركتها في مصر، تأتي خطوة استراتيجية وغاية في الأهمية في إطار جهودنا الرامية لتعزيز خدماتنا في السوق، والمضي قدماً في استكشاف الفرص الواعدة".

وأضاف: "نحن واثقون من الشركة الجديدة ستساهم في تعزيز موقعنا في السوق وإضافة المزيد لما نقدمه لعملائنا في قطاع توزيع وتزويد الزيوت والمشتقات المصابحة الأخرى".

وفي سبتمبر الماضي وقعت الهيئة المصرية العامة للبترول مع شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) اتفاقية تجارية تتيح دخولها في نشاط تموين وقود الطائرات في مصر.

وقالت الشركة اليوم إنها ستوظف منتجاتها المتنوعة التي تغطي كافة الاحتياجات في قطاع الطاقة بالإضافة إلى أعمالها الحالية في مجال الزيوت ووقود الطائرات في مصر، مع إمكانية تقديم خدمات إضافية ومشاريع أخرى في قطاع الطاقة في مصر، ودول أخرى في المستقبل.

ومجموعة شركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك)، مملوكة لحكومة دبي بالكامل وتأسست في عام 1993، كما تملك أكثر من ثلاثين شركة تابعة لها، متخصصة في مجالات التكرير ومزج زيوت التشحيم والتخزين والطيران والبيع بالتجزئة.