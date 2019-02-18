الداخلية النمساوية: اعتقال طالبي اللجوء الخطرين لا يتناقض مع القانون والدستور

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اعتبرت وزارة الداخلية النمساوية أن الاعتقال والاحتجاز الأمني لطالبي اللجوء الخطرين لا يتناقض مع الوضع القانوني الحالي ولا يصطدم مع مواد الدستور النمساوي الخاصة بحماية الحرية الشخصية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
من الضروري إجراء توضيح قانوني حول قضية الاحتجاز الوقائي لطالبي اللجوء الخطرين ومدى اختلافها عن الاعتقالات العقابية الأخرى التى تجرى بموجب أحكام قضائية.
وأوضح بيان للوزارة اليوم الاثنين أنه
وأشار البيان الى أن "أمر الاعتقال" و
وذكر البيان أن الاعتقال الوقائي سوف يطبق فقط في الحالات التي يشكل فيها طالبو اللجوء تهديدًا للنظام العام والأمن والاستقرار فى البلاد.
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