أمريكا تطالب الجيش الفنزويلي بالسماح بدخول مساعدات إنسانية إلى كراكاس

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طالبت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الإثنين الجيش الفنزويلي بعدم عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى كراكاس، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأعلنت الولايات المتحدة أنه من المقرر أن تصل المساعدات إلى فنزويلا يوم السبت المقبل .
وكان زعيم المعارضة الفنزويلي، خوان جوايدو قد أعرب عن أمله في حشد مليون متطوع الأسبوع المقبل لتوزيع مساعدات إنسانية وصلت إلى كولومبيا في طائرات عسكرية أمريكية.
يشار إلى أن فنزويلا تشهد اضطرابا سياسيا متزايدا بعدما أعلن
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