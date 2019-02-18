إسلام آباد: ولي العهد السعودي أمر بإطلاق سراح 2.1 سجين باكستاني

وكالات :

أعلن وزير الإعلام الباكستاني شودري فؤاد حسين، اليوم الإثنين، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أمر بإطلاق سراح نحو 107ر2 سجين باكستاني من السجون السعودية.

قال حسين، وفقًا لما أوردته وكالة

الأنباء الباكستانية الرسمية، إنه "بناءً على طلب عمران خان، رئيس الوزراء الباكستاني، أصدر سمو ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، توجيهاته بإطلاق سراح نحو107ر2 سجين باكستاني من السجون السعودية فورًا".بدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس الأحد، زيارة إلى إسلام آباد، لإجراء مباحثات مع الرئيس الباكستاني عارف علوي، ورئيس الوزراء عمران خان، ورئيس أركان الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا، تتركز حول العلاقات الثنائية.