- 1/2
- 2/2
أشادت صحيفة "البيان" الإماراتية بقرار مجلس الأمن الدولي عقد جلسة خاصة بالأزمة اليمنية ، وتوقعت الصحيفة أن تخصص الجلسة لمناقشة العراقيل التي يمارسها الحوثيون أمام إحلال السلام بالبلاد ، ويضعونها في طريق تنفيذ اتفاق السويد، خاصة ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية للشعب اليمني.
اتفاق ستوكهولم أتاح فرصة فريدة لإنهاء الحرب في اليمن، ومع ذلك، يعمل الحوثيون بجد لتقويض هذه الفرصة، وأن بيان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك يدين الحوثيين، ويتهمهم بمنع وصول موظفي الوكالات الأممية إلى صوامع مطاحن البحر الأحمر،إضافة إلى تشديده
وقالت الصحيفة -في تعليق لها اليوم الاثنين-تحت عنوان "مجلس الأمن يواجه الحوثي"- أن
وأشارت إلى أن الحوثيين خرجوا للصحفيين؛ ليصرحوا بأن لوكوك يكذب، مستشهدة باتهامات الحوثيين الشهر الماضي رئيس بعثة المراقبين الأمميين باتريك كاميرت، وإطلاق النار على موكبه عند خروجه من اجتماع مع ممثلي الحكومة اليمنية الشرعية، وطالبت الصحيفة - في ختام تعليقها - المجتمع الدولي، والأمم المتحدة بالتصدي لما وصفته بـ "تلاعب الحوثيين" بمساعي السلام في اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر البيان الإماراتية تشيد بقرار مجلس الأمن الدولي لعقده جلسة خاصة باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.