وقوع 3 انفجارات وسط جمهورية دونيتسك

أفادت وزارتا الطوارئ والداخلية بجمهورية دونيتسك المعلنة من طرف واحد والواقعة جنوب شرقي أوكرانيا، عن وقوع ثلاثة انفجارات، إحداهما قرب مقر إقامة رئيس دونيتسك ، والآخران بالقرب من مقر إقامة ممثلي بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وفقًا لوكالةأنباء الشرق الأوسط.
وجاء - في بيان لوزارة الداخلية - "وقع انفجاران على بعد مئات الأمتار من فندق إقامة يعيش فيه ممثلو بعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا "
وذكرت المصادر أن سبب التفجيرات الثلاثة في وسط دونيتسك ناجمة عن هجوم من قبل طائرات مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية، وفقا لوزارة الداخلية في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد.. مشيرا إلى أن "الطائرات الأوكرانية بدون طيار، أسقطت ثلاثة قنابل في وسط دونيتسك".
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