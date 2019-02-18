ابن سلمان يأمر بتشييد مركز صحي في باكستان باسم رجل ضحى من أجل المملكة

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وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء زيارته إلى باكستان، بتشييد مركز صحي في إقليم خیبر بختونخوا شمال غربي باكستان ليحمل اسم فرمان علي خان، وفقًا لوكالة أنباء السعودية .
ويأتي تشييد المركز "تأكيدا علىما يربط البلدين الشقيقين من علاقات أخوية وإنسانية فريدة على كافة المستويات".
في نهاية نوفمبر عام 2009 شهدت مدينة جدة السعودية فيضانات وسيولا قوية أسفرت عن وقوع قتلى
وحظي علي خان بتكريم كبير في السعودية ومنح وسام الملك عبد العزيز وأطلق اسمه على أحد الشوارع في جدة.
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