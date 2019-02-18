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ابن سلمان يأمر بتشييد مركز صحي في باكستان باسم رجل ضحى من أجل المملكة

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ولي العهد السعودي الأمير
وكالات :

وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء زيارته إلى باكستان، بتشييد مركز صحي في إقليم خیبر بختونخوا شمال غربي باكستان ليحمل اسم فرمان علي خان، وفقًا لوكالة أنباء .

 

ويأتي تشييد المركز "تأكيدا على

ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات أخوية وإنسانية فريدة على كافة المستويات".

في نهاية نوفمبر عام 2009 شهدت مدينة جدة السعودية فيضانات وسيولا قوية أسفرت عن وقوع قتلى

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وجرحى وخسائر مادية فادحة قبل يومين من عيد الأضحى المبارك وتزامن ذلك مع وجود علي خان الذي أنقذ 14 شخصا من الغرق الذي راح هو ضحيته في سبيل الآخرين.

 

وحظي علي خان بتكريم كبير في السعودية ومنح وسام الملك عبد العزيز وأطلق اسمه على أحد الشوارع في جدة.

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