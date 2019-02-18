سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إهمال الوضع الصحي لمعتقل من الخليل

زياد النواجعة

وكالات :

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إهمال الحالة الصحية للأسير زياد النواجعة (48 عاما) من بلدة يطا بضواحي الخليل جنوب الضفة الغربية، والمعتقل إداريا منذ عدة أشهر، ويقبع حاليا في سجن النقب، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الاثنين، أن الأسير النواجعة يشتكي من ارتفاع مستمر في كولستيرول الدم، ومن ديسكات وغضاريف في ظهره تسبب له آلاما حادة، وفي كثير الأحيان لا يقوى على الحركة أو المشي.

وأشارت إلى أن الأسير يعاني

من مشاكل في الأسنان ومن ضعف في النظر، وراجع عيادة المعتقل أكثر من مرة، لكنها اكتفت بإعطائه مسكنات للأوجاع بدون تقديم علاج له أو اجراء فحوصات طبية.وقال البيان إن الاحتلال وإدارة سجونه ينتهجان سياسة التسويف والمماطلة في اجراء الفحوصات اللازمة للأسرى والمرضى، وتمتنع عن تقديم أية علاجات حقيقية لهم، وتكتفي بإعطائهم مسكنات.