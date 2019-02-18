وزير خارجية باكستان: نقدر العلاقات الطيبة مع السعودية

وزير الخارجية الباكستاني

وكالات :

أكد وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، أهمية العلاقات بين بلاده والسعودية التي تعززها الزيارات المتبادلة بين الجانبين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقال وزير الخارجية الباكستاني اليوم الإثنين - "نحن نقدر العلاقات

الطيبة التي تجمعنا بالسعودية"، مشيرا إلى أنه أجري محادثات بشأن كشمير مع مسؤولين سعوديين خلال زيارته إلى نيويورك في سبتمبر الماضي .



وتوقع قريشي أن تكون زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى باكستان بداية التعاون الوثيق بين البلدين، معربا عن سعادته بالاستثمار السعودي في بلاده.



وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان قد وصل أمس إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد في زيارة رسمية، تستمر لمدة يومين.

