11 وزيرًا في العراق أحيلوا إلى القضاء خلال 2018

هيئة النزاهة العراقية

وكالات :

أعلنت هيئة النزاهة العراقية ،اليوم الاثنين، إحالة 11 وزيراً ومن بدرجته إلى القضاء و156 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجاتهم إلى القضاء خلال العام الماضي 2018، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال رئيس هيئة النزاهة العراقية عزت توفيق جعفر - في مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن تقرير

الهيئة السنوي لعام 2018، وفقا لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية - "إنه تمت إحالة 3070 متهما إلى القضاء خلال العام الماضي " .وأضاف أن عدد الوزراء ومن بدرجاتهم الذين تمت إحالتهم إلى القضاء خلال عام 2018 بلغ 11وزيرا ومن بدرجته، صدر بحقهم 22 قرارا بالاحالة، و156 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجاتهم، صدر بحقهم 224 قرارا بالإحالة .وأشار إلى تنفيذ 441 عملية ضبط، وأن عدد المتهمين الذين تم ضبطهم في تلك العمليات بلغ 464 متهما ، مضيفا أن المبالغ التي تم ضبطها في تلك العمليات بلغت (1,610,966,817) مليار دينار عراقي، ما يعادل 4ر133 مليون دولار أمريكي .