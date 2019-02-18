11 وزيرًا في العراق أحيلوا إلى القضاء خلال 2018

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أعلنت هيئة النزاهة العراقية ،اليوم الاثنين، إحالة 11 وزيراً ومن بدرجته إلى القضاء و156 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجاتهم إلى القضاء خلال العام الماضي 2018، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال رئيس هيئة النزاهة العراقية عزت توفيق جعفر - في مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن تقرير
وأضاف أن عدد الوزراء ومن بدرجاتهم الذين تمت إحالتهم إلى القضاء خلال عام 2018 بلغ 11
وأشار إلى تنفيذ 441 عملية ضبط، وأن عدد المتهمين الذين تم ضبطهم في تلك العمليات بلغ 464 متهما ، مضيفا أن المبالغ التي تم ضبطها في تلك العمليات بلغت (1,610,966,817) مليار دينار عراقي، ما يعادل 4ر133 مليون دولار أمريكي .
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